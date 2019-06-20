Медики объяснили, как яблоки влияют на фигуру

Яблоки стали основой для многих диет и являются идеальным перекусом для всех желающих похудеть.Однако эти фрукты не только помогают обрести идеальную фигуру, но и обладают еще рядом полезных для здоровья свойств.Ученые доказали, что яблоки снижают уровень «плохого» холестерина, повышая уровень «хорошего» холестерина. Этому способствует растворимая клетчатка, которой в одном яблоке среднего размера около 4%.Клетчатка также хорошо притупляет чувство голода. Среднее яблоко содержит всего 95 калорий, но оно способно насытить организм во время перекуса. К потере лишнего веса и снижению риска ожирения приводят урсоловая кислота и пектин, которые содержатся в данных фруктах.Научные исследования доказали, что яблоки полезны для астматиков, они укрепляют иммунную систему, снижают риск диабета, улучшают функции памяти и борются с болезнью Альцгеймера.Научная работа французских исследователей показала, что химическое вещество, находящееся в яблоках, помогает предотвратить рак толстой кишки. Ученые Корнелльского университета выяснили, что дополнительные соединения, называемые тритерпеноидами, борются с раком печени, молочной железы и толстой кишки.