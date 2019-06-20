Как сохранить здоровье глаз: полезные советы

Каждый день мы максимально нагружаем наши глаза компьютером, смартфоном, работой с документами и многими другими раздражителями.Но прибегая к простым упражнениям есть возможность сохранить зрения и не прибегать к использованию очков.Делайте разминку для глазВ течение дня старайтесь отвести 10 минут на обычную разминку для глаз. В идеале делать такую разминку рекомендуется каждые 40-50 минут. Это поможет снять с глаз излишнее напряжение и усталость. Наиболее простым и действенным упражнением является фокусировка на предметы: сфокусируйте взгляд на какой-нибудь близкий предмет и затем переведите взгляд на дальний предмет.Носите солнцезащитные очкиУльтрафиолет действует на наши глаза весьма негативно. От его воздействия у человека может возникнуть катаракта, ожоги роговицы и даже рак века. Поэтому врачи рекомендуют носить очки с УФ-фильтром. Стоит учесть и то, что в пасмурную погоду ультрафиолетовые лучи все равно действуют на наши глаза. Поэтому носить очки желательно как можно чаще.Если ваша работа весьма пыльная и вредная, то рекомендуется всегда использовать защитные очки. Даже если работа намечается простая, лучше всего захватить с собой очки. Если вы не видите пылинок, это не значит, что их в воздухе нет.Измените рационДля поддержания здоровья глаз рекомендуется включить в рацион некоторые продукты. Старайтесь больше употреблять продуктов с высоким содержанием цинка, лютеина, зеаксантина, бета-каротина и продукты, которые улучшают кровообращение. Такими продуктами могут быть фасоль, горох, красное мясо, курица, шпинат, капуста, морковь, цитрусовые и т.д.Не откладывайте визит к врачуВ случае, если у вас в глазах возникли неприятные ощущения и боль , то следует немедленно обратиться к врачу. Возможно, эти симптомы являются сигналами серьезных заболеваний. Лучше выявить такие заболевания на ранних этапах, т.к. их проще будет победить. Ни в коем случае не прибегайте к самолечению, чтобы не усугубить ситуацию.Следите за контактными линзамиВсе владельцы контактных линз просто обязаны соблюдать некоторые правила их использования.Перед каждым контактом с линзами тщательно мойте рукиПроводите дезинфекцию линз, желательно в качественных растворахНе используйте линзы, если планируете плаватьВсегда снимайте линзы перед сномСледите за общим состоянием здоровьяСпровоцировать ухудшение зрения может какое-либо нарушение в работе других органов. Например, негативно влияют на зрение повышенное кровяное давление, слабый иммунитет и сахарный диабет. Поэтому старайтесь прислушиваться к своему организму и регулярно проходите медицинские осмотры. Это поможет сохранить не только зрение, но и укрепить общее состояние здоровья.Изучайте препараты, которые принимаетеНекоторые лекарственные препараты имеют весьма неприятные побочные эффекты. Одним из них может быть ухудшение зрения. Также стоит внимательно изучить взаимодействие препарата с другими лекарствами. Вся эта информация есть в листке-вкладыше. Если такового нет (например, вы купили не всю пачку), то инструкцию можно прочитать в интернете.Откажитесь от старой косметикиМногие жидкие крема и косметические составы имеют короткий срок годности. Это связано с тем, что в них начинают появляться опасные бактерии, которые оказывают негативное влияние не только на кожу, но и на глаза. Также не стоит забывать и о тщательной очистке кожи лица после использования косметики. Старайтесь использовать только ту косметику, которая не вызовет аллергической реакции.Регулярно посещайте врачаДаже если вы не испытываете каких-либо проблем со зрением, посещать врача нужно минимум 2 раза в год. Это поможет выявить возможные проблемы на ранних этапах, что облегчит лечение. Если у вас уже имеются проблемы со зрением, то посещать врача рекомендуется чаще.Бросьте куритьВсем известно, что курение оказывает негативное влияние на весь организм в целом. Что касается глаз, то курение вызывает катаракту, сухость глаз и многие другие заболевания. Также курение способствует образованию тромбов, что ухудшает работу кровеносной системы, что может стать одной из причин потери зрения.