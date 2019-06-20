Врачи объяснили, почему морковь полезна для мужчин

Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо.Морковь давно известна украинцам как самый доступный и полезный овощ, который можно применить едва ли не во всех сферах кулинарии. Однако ценен он не только для кожи, органов пищеварения и сердца, как мы привыкли думать. Специалисты также отмечают невероятную пользу этого овоща для мужского здоровья.В частности, ученые доказали, что благодаря моркови у мужчин увеличивается потенция, поэтому фармацевты всего мира давно включают этот ингредиент в состав лекарств для мужчин, имеющих проблемы в половой сфере.Кроме того, свежевыжатый морковный сок будет полезен после серьезных физических нагрузок, так как он поможет организму максимально быстро прийти в себя.Поэтому мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией, обязательно стоит начать включать морковь в свой рацион.