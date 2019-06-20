Невролог назвал преимущества дневного сна

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Для нормальной деятельности мозга важно спать днем.Невролог Антон Киселев рассказал о чудодейственных свойствах сна днем. Сна достаточно всего лишь 20-25 минут до или после обеда. Такое времяпровождение может приятно изменить жизнь человека и принести огромную пользу для его организма.Невролог утверждает, что короткий сон после обеда, который также называют «сиестой» помогает восстановить силы.«Около 12-14 часа (или ориентировочно через 8 часов после пробуждения) в организме происходит снижение уровня гормона кортизола и нас клонит в сон», — пояснил Киселев. По его мнению, для восстановления сил нужно уделять несколько минут дневному сну.Специалист утверждает, что сиеста поможет начать лучше усваивать новую информацию, снизить риск депрессии и большого количества заболеваний сердца, повышает выносливость. Кроме того, внимательность и концентрация улучшатся, а также повышается работоспособность. При всем этом сохраняется способность к креативному мышлению.Стоит отметить, что сиесту не рекомендуется проводить более трех раз в неделю. Кроме того, выделить для нее время нужно в течении с 13 до 15 часов. Внешние раздражители при этом должны быть исключены.