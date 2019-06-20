Названы лучшие напитки для употребления во время жары
Холодные напитки в жару могут быть опасны фарингитами, воспалением горла, вызвать спазм желудка, к тому же они повышают потоотделение, отчего переносить высокие температуры становится только сложнее.
В жаркую погоду прекрасно утоляет жажду слабо заваренный теплый чай. В него хорошо бы выжать дольку лимона или апельсина – это только улучшит его свойства.
Теплый травяной или зеленый чай помогут регуляции температуры тела и даже снизит ее на градус-полтора, что поможет работе внутренних органов и повысит работоспособность. Также летом желательно пить едва теплые отвары и настои из лекарственных растений – к примеру, из плодов шиповника и листиков мяты. В отвар можно добавить ломтик лимона или ложечку меда для вкуса. При проблемах с сосудами и давлением рекомендуется чай из листьев брусники, который следует пить половине стакана между приемами пищи и на протяжении дня.
Это интересно: Хронический стресс: последствия для организма
Также эксперт рекомендует ежедневно выпивать стакан свежевыжатого сока или ягодного смузи, так как они содержат огромное количество витаминов и микроэлементов, которые организм теряет вместе с потом.
Обязательно употребляйте больше чистой воды, но понемногу, небольшими глотками, потому что если выпить стакан залпом, на ЖКТ обрушиться огромный объем, что также негативно повлияет на самочувствие.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kruzka в категорию Разное
Добавить комментарий