Медики назвали оптимальную длительность сна

Сколько спать для хорошего настроения.Избыток сна приводит к ухудшению памяти и скорости реакции. Это обнаружили ученые из Университетского колледжа Лондона.Ученые провели исследование с участием более 400 тысяч добровольцев. Все участники проходили тест на зрительную память. Те, кто спал больше 9 часов в сутки, сделали больше ошибок: плюс 9% неправильных ответов за каждый дополнительный час сна. При этом в участников, спавших менее 7 часов в сутки, на каждый недоспанный час пришлось по 5% неправильных ответов.«Избыток сна так же, как и его недостаток, отрицательно влияют на когнитивные функции мозга. Наше исследование дает этому новые доказательства», — отметил руководитель проекта Альберт Генри из Института сердечно-сосудистых исследований Университетского колледжа Лондона.