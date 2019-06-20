Стало известно, как использовать жирную еду для похудения

Мнение о вреде жиров ошибочно.Диетолог Светлана Никитчук утверждает, что распространенное мнение о вреде жиров во время похудения – ошибочно. По словам эксперта, в борьбе за стройность масло способно стать прекрасным союзником, только, если выбрать его правильно. На своей странице в Instagram она перечислила продукты, в которых содержится этот ценный компонент.Что же это за масло такое? Есть два основных класса жирных кислот: насыщенные и ненасыщенные. Масло МСТ относится к насыщенным. И содержат другие формы кислот: капроновую, каприловую и каприновую.МСТ — это английская аббревиатура от «Medium Chain Triglycerides», которая переводится как триглицериды средней цепи. ?В чем же плюсы таких жиров? Насыщенные жиры, к которым относятся жирные кислоты средней цепи, отправляются прямо в печень, где они быстро превращаются в энергию (кетоновые тела).Теперь, когда мы вкратце знаем, что такое масло МСТ, стоит назвать 8 плюсов этого источника здорового жира:Поддержка здорового веса через ускорение метаболизма;Защита здоровья сердца;Улучшение пищеварения;Антибактериальные, противовирусные и противогрибковые свойства;Повышение энергии и настроения;Контроль гормонального баланса;Улучшение мышления;Помощь в пищеварении, благодаря легкому усваиванию питательных веществ.К сожалению, эти невероятно здоровые жиры отсутствуют в большинстве диет — в основном, из-за неправильной точки зрения, что «все жиры — плохие жиры».Масло МСТ есть в продуктах и может производиться искусственно в виде БАДа. При покупке БАДа обязательно убедитесь, что приобретаете продукт высокого качества: на этикетке должны быть четко описаны ингредиенты и способ производства.Естественные источники MCT: кокосовое масло, молодая говядина и ее масла, сыр и молоко, и даже некоторые жирные йогурты.