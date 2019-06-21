Диетолог назвал привычки стройных людей

Как держать вес в норме.Каждая девушка мечтает похудеть и навсегда остаться в теле своей мечты, не так ли? Этого вполне возможно достичь, если внедрить в свою жизнь некоторые привычки и четко придерживаться их. Об этом рассказала диетолог Наталья Кошкина.«Твои привычки – это не ты. Но они делают тебя такой, какая ты есть. Хочешь стать другой – измени привычки. Привычку отказывать себе. Ставить себя ниже других. Бросать начатое на полпути. Наплевательски относиться к себе (читай — питаться нездоровой пищей)», — заявила эксперт.Что ты можешь сделать прямо сейчас:Добавляй белок в каждый прием пищиОн помогает худеть и удерживать вес. Насыщает и помогает контролировать аппетит.Прекращай бездумно жеватьЗаписывай каждый кусок/глоток, который попадает в рот. Через два дня ведения дневника вопрос «откуда лишний вес» куда-то исчезает.Сделай полезные заменыФрукт.йогурт на греческий+ягоды.Хлеб на хлебцы.Рулет из лаваша на рулет из латука.Идея такая: продолжай есть привычную еду, но в менее калорийном варианте.Ешь простые продуктыПро пользу цельных продуктов много написано.Пей простые напиткиСладкие напитки легко добавляют 200-300 ккал в день. Так что прекращай с этим делом. Меняй газировку на минералку, а карамельный Фраппуччино на черный кофе.Внимание к соусамИми можно испортить любой салат. Даже самый полезный. Для справки: 1 порция салата из помидоров и огурцов – 140 ккал.+1 ст.л. масла – 250 ккал.+2 ст.л. – 360 ккал.И еще. В 1 порции ресторанного Цезаря — до 1000 ккал (привет соусу).Разберись в основах здорового питанияХочешь избавиться от лишнего веса и сохранить его? Тогда нужно четко понимать, что ты ешь. Что орехи и сухофрукты – калорийная бомба. А здоровое питание и питание для снижения веса – не одно и то же.