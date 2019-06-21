Диетолог назвал привычки стройных людей
Каждая девушка мечтает похудеть и навсегда остаться в теле своей мечты, не так ли? Этого вполне возможно достичь, если внедрить в свою жизнь некоторые привычки и четко придерживаться их. Об этом рассказала диетолог Наталья Кошкина.
«Твои привычки – это не ты. Но они делают тебя такой, какая ты есть. Хочешь стать другой – измени привычки. Привычку отказывать себе. Ставить себя ниже других. Бросать начатое на полпути. Наплевательски относиться к себе (читай — питаться нездоровой пищей)», — заявила эксперт.
Что ты можешь сделать прямо сейчас:
Добавляй белок в каждый прием пищи
Он помогает худеть и удерживать вес. Насыщает и помогает контролировать аппетит.
Прекращай бездумно жевать
Записывай каждый кусок/глоток, который попадает в рот. Через два дня ведения дневника вопрос «откуда лишний вес» куда-то исчезает.
Сделай полезные замены
Фрукт.йогурт на греческий+ягоды.
Хлеб на хлебцы.
Рулет из лаваша на рулет из латука.
Идея такая: продолжай есть привычную еду, но в менее калорийном варианте.
Ешь простые продукты
Про пользу цельных продуктов много написано.
Пей простые напитки
Сладкие напитки легко добавляют 200-300 ккал в день. Так что прекращай с этим делом. Меняй газировку на минералку, а карамельный Фраппуччино на черный кофе.
Внимание к соусам
Ими можно испортить любой салат. Даже самый полезный. Для справки: 1 порция салата из помидоров и огурцов – 140 ккал.
+1 ст.л. масла – 250 ккал.
+2 ст.л. – 360 ккал.
И еще. В 1 порции ресторанного Цезаря — до 1000 ккал (привет соусу).
Разберись в основах здорового питания
Хочешь избавиться от лишнего веса и сохранить его? Тогда нужно четко понимать, что ты ешь. Что орехи и сухофрукты – калорийная бомба. А здоровое питание и питание для снижения веса – не одно и то же.
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