Диетологи рассказали о пользе «цветной» диеты

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За исключением случаев, когда причины нежелательного лишнего веса кроются в психологии человека, диета является прекрасным средством на пути к стройности, здоровой массе тела и, конечно же, уверенности в себе.Сегодня мы познакомимся с цветной диетой.«Цветная революция», как ее назвали медики, произошла в диетологии не так давно. Ученые установили, что содержащиеся в продуктах фитонутриенты не только укрепляют наш иммунитет, но и значительно снижают вес. Однако основная загвоздка в том, что фитонутриенты разных по цвету фруктов, овощей и продуктов животного происхождения дают разный результат. Поэтому диетологи решили разделить их именно по цветовому признаку.Цветная диета – один из самых простых и приятных способов постепенного снижения веса. Вам нужно лишь следовать одному простому правилу: каждый день вам необходимо употреблять в пищу продукты только определенного цвета. А на следующий день — другого.Итак, в первый день диеты медики рекомендуют употреблять в пищу белые продукты: отварное куриное филе, яичные белки, мякоть кокоса и сыр. Нелишними в рационе этого дня окажутся и бананы. Интересно, что все эти продукты обладают не только схожей цветовой гаммой, но и общей энергетикой. Оккультисты нашли свою закономерность в цветовых различиях продуктов. Белый цвет по своей сути нейтрален. Если вы обратитесь к источникам древней мифологии, то узнаете, что это цвет добра и непорочности. То же самое можно сказать и применительно к продуктам питания. Они нейтрально действуют на организм и весьма благоприятны в периоды поста и диеты.После белого дня нейтралитета самое время идти в атаку на растущие бока и живот. И здесь весьма кстати окажутся красные продукты. Их, исходя из цветовой диеты, необходимо употреблять во второй день. Это мясо, красная фасоль, помидоры, красный перчик и даже немного красного сухого вина. Все перечисленное имеет большое количество антиоксидантов, с их помощью ускоряется обращение крови, следовательно, активнее расходуются калории.Третий день диетологи отдают зеленой пище. Это киви, капуста, пряные травы, ревень, огурцы. Принято считать, что именно зеленая еда способствует похудению. Она позволяет не только нормализовать гормональный фон в организме, но и успокоить нервы.С самых ранних времен зеленые продукты помогали человеку достичь гармонии с собой. Если ваша энергетика «прохудилась», то самое время налечь на зеленые продукты. Такое часто происходит, особенно в осенний период.Четвертый день разноцветной диеты связан с оранжевыми продуктами. Апельсины, персики, облепиха и тыква – все эти фрукты и овощи не только тонизируют наш организм, но и помогают справляться с простудными заболеваниями.Как правило, диета – это мучительное, изнурительное занятие. Ничего нельзя, а организм постоянно истощается. Человек начинает быстрее уставать, сил не остается ни на работу, ни на домашние дела. Порой такие изнурительные диеты заканчиваются не похудением, а болезнью. Однако это никак не относится к цветной диете. Каждый день продукты сбалансированы не только по цвету, но и по составу: белки и клетчатка при минимуме жиров и углеводов. И самое главное – такой диеты придерживаться проще простого. У нее нет никаких побочных эффектов и неприятных ощущений. Ведь в ней есть все продукты питания, просто они правильно отсортированы.В пятый день необходимо употреблять в пищу только фиолетовые продукты, прежде всего баклажаны и много ягод соответствующего цвета.То же самое можно сказать и о продуктах следующего дня, которые должны быть желтого цвета. Это лимоны, желтый сладкий перец, кукуруза, горчица и яичный желток. Желтая еда способствует снижению аппетита, что уже само по себе прекрасно. Еще она повышает настроение, а без настроения никакой диеты не получится.А что с седьмым днем? Один день в неделю сторонники цветной диеты рекомендуют все-таки воздержаться от любой еды и заменить ее минералкой. Это так называемый «прозрачный» или «разгрузочный» день. Сторонники восточных практик отмечают, что суточное голодание позволяет не только избавиться от токсинов, которые накопились в организме в процессе разложения жиров, но и укрепить духовные силы человека.Еда дает нам энергию. Но если еды мы потребляем слишком много, то она усваивается не вся, она накапливается и утяжеляет нас. Йоговский принцип питания прост: мы едим то, что нас питает. В традиции кундалини-йоги есть множество специфических диет. Например, зеленая диета. То есть кушать надо все зеленое. Такая диета помогает йогам избавиться от всего лишнего и дает максимальное количество жизненных сил.Сторонники цветной диеты есть и среди звезд. Например, по цветам разделяют продукты Мэрайя Кэри и Деми Мур. При этом американские красавицы практикуют не просто снижение веса, для них это целая философия.Поэтому если вы уже испытали на себе десяток диет, а результат практически нулевой, то самое время обратиться к восточной философии и разделению пищи по цветам. Тогда гармония настанет не только в вашем организме, но и душе.