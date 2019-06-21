Эти популярные продукты могут спровоцировать развитие рака

Немецкие ученые обнаружили в коровьем молоке и мясе новые патогены.Их воздействие на организм может быть ассоциировано с развитием нескольких типов рака у людей, допускают исследователи.Патогены в молоке и говядине были выявлены экспертами Немецкого центра исследования рака, о работе которых пишет научный журнал BfR Federal Institute for Risk Assessment. Исследователи обнаружили, что новый тип патогенов похож как на вирусы, так и на бактерии. По словам ученых, данные вещества встречаются в виде генетического материала, а также в соединениях с белками.Специалисты допускают, хотя и очень осторожно, что выявленные в молоке и мясе вещества могут ассоциироваться с развитием рака.«Если исходить из научных результатов, сделанных до настоящего времени, то представляется вероятным, что косвенная связь может быть интерпретирована между употреблением различных продуктов питания крупного рогатого скота и возникновением нескольких типов рака у людей», — приводится их мнение в журнале.В то же время ученые отмечают недостаточность данных о действии указанных патогенов и последствий их проникновения в организм. Этот аспект, по мнению авторов работы, должен исследоваться дополнительно.Но также ученые высказываются о том, чтобы не давать коровье молоко детям в раннем возрасте. По их мнению, дети, которые в течение первого года жизни получают дополнительное кормление коровьим молоком, инфицируются веществами-патогенамия, в то время как их иммунная система еще не полностью сформировалась.Взрослым людям эксперты Немецкого общества питания порекомендовали ограничить потребление мяса и молока до максимум 600 граммов в неделю.