Эксперт развенчала миф о популярном способе похудения

В последнее время о пищевой соде ходит много толков.Одним из самых популярных «волшебных» свойств, которые приписываются этому пищевому веществу, является якобы успешная борьба с лишним весом. Многочисленные народные эксперты рекомендуют для этого принимать соду внутрь.Стоит ли так делать и действительно ли сода помогает похудеть, рассказала эндокринолог, диетолог Ольга Цимбалова.Врач сразу обратила внимание на то, что никаких «волшебных таблеток и средств» для похудения не существует. В том числе сода не дает никакого эффекта похудения.Более того, эксперт указала на опасность для здоровья от приема соды внутрь. Это вещество способствует снижению кислотности желудка. По словам диетолога, ежедневный прием соды грозит гастритом и язвой желудка.Ольга Цимбалова также обратила внимание на то, что любые диеты дают кратковременный эффект. При снижении калорийности пищи, особенно на фоне отсутствия физической активности, человек теряет жировую и физическую массу. После возвращения к прежнему рациону происходит резкое наращивание веса, плюс к этому в организме может проявиться гормональный сбой.Для снижения и поддержания веса требуется сбалансированное питание, отказ от сладостей и трансжиров, ежедневная двигательная активность и гормональный баланс, отметила эксперт.Не занимайтесь самолечением, прежде требуется консультация специалиста.