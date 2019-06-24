Врачи рассказали, кому противопоказаны петрушка и укроп

Кому нельзя зелень.Несмотря на то, что зелень считается едва ли не самой полезной частью здорового рациона, у нее существует масса противопоказаний.Кому какая зелень противопоказана:Зеленый лук: не следует употреблять в пищу людям, страдающим язвой. Осторожным следует быть даже тем, у кого есть проблемы с ЖКТ.Петрушка: эта зелень обладает сильным мочегонным эффектом, что может послужить избыточной нагрузкой для почек и мочевого пузыря. Поэтому не стоит увлекаться ею, если есть проблемы с этими органами. Не рекомендуется петрушка и беременным женщинам — она напрягает мышцы матки.Кинза, сельдерей: эти виды зелени богаты витамином К, который повышает свертываемость крови. Поэтому их не стоит есть тем, у кого присутствуют проблемы с сердечно-сосудистой системой.Укроп: тем, кто часто страдает от пониженного давления, стоит с большой настороженностью относиться к употреблению укропа. Его избыток в рационе может вызвать головокружение, слабость и тошноту.