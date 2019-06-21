Диетолог рассказала, как перейти на правильное питание

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Как нормализовать рацион.Диетолог Алла Манайкина рассказала, с чего начать переход на правильное питание. На своей странице в Instagram она расписала 10 основных шагов, которые помогут вам нормализовать свой рацион, а в результате быть здоровой и стройной.10 шагов для нормализации естественного «детокса»:Замените все напитки в своем рационе на воду, чай и «детокс-смузи» из зелени, овощей и фруктов.Уберите все сладости и мучные изделия, такие как печенья, конфеты, торты и т.д., перейдите на диету без добавленного сахара.Удалите из рациона рафинированные продукты (консервы, колбасы, изделия из белой муки и белого сахара и т.д.).Введите в свой рацион натуральные и необработанные продукты, такие как свежие фрукты и овощи, злаки, здоровые белки и жиры.Замените продукты из переработанного мяса (колбасы, сосиски) натуральными продуктами — говядиной, форелью и курицей. Если вы вегетарианец, то можете использовать продукты из растительного белка — орехи, семечки или бобовые.Включайте в свой рацион натуральные детокс продукты, такие как грейпфрут, костный бульон, сельдерей, ягоды, семена чиа, имбирь и другие.Используйте в рационе больше полезных трав и специй — тмин, базилик, петрушка и паприка и т.д.Организуйте свой сон, таким образом, чтобы иметь возможность непрерывного сна в течение 7-8 часов каждую ночь, чтобы организм мог отдохнуть и нормализовать свою работу.Добавьте больше физической активности в свою жизнь, такой чтобы вам подходила — прогулки, пробежки, велосипед и т.д.Постоянно работайте над снижением уровня стресса. Есть масса способов для этого, найдите их и подберите то, что вам подойдет лучше всего.