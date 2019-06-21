Стало известно, какую болезнь провоцирует жир на животе

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Фактор, способный вызвать псориаз.Люди, имеющие избыток жира на животе, рискуют заболеть псориазом. Связь между отложениями жира в области живота и развитием болезни установили исследователи из Кореи.Они проанализировали данные около 400 тысяч человек, у которых был диагностирован псориаз.Исследователи заявили, что особенно сильной была взаимосвязь между абдоминальным ожирением и псориазом у мужчин.Псориаз – что это? Это заболевание, которое поражает кожу, делая ее грубой и красной. Часто на месте покраснения появляются белые чешуйки. Полностью псориаз нельзя вылечить.В частности, они установили, что опасными с точки зрения возможного развития псориаза являются объемы талии у женщин около 86 сантиметров, у мужчин – от 100 сантиметров.Чтобы не допускать роста жировой ткани на животе и талии, специалисты рекомендуют максимально сократить в рационе количество насыщенных жиров и обработанной пищи. Они советуют активно употреблять продукты, богатые клетчаткой, – овощи, фрукты, бобовые.