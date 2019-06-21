Ученые призвали избегать кесарева сечения

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Это увеличивает риск ожирения, астмы и иммунных нарушений в дальнейшем.Британские ученые призвали женщин избегать кесарева сечения, после которого у новорожденных могут возникнуть ожирение, астма и другие проблемы со здоровьем.Как сообщил профессор Тим Спектор из Королевского колледжа в Лондоне, дальнейшее здоровье новорожденного младенца во многом определяют первые бактерии, с которыми они сталкиваются после родов.По его словам, дети, которые появляются на свет естественным путем, подвергаются воздействию целого ряда полезных бактерий. Между тем дети, родившиеся с помощью кесарева сечения, обходят этот процесс стороной. Это увеличивает риск ожирения, астмы и иммунных нарушений в дальнейшем.«Чем больше микробов внутри вас, тем вы здоровее», — заключил Спектор, добавив, что матерей следует информировать о негативных последствиях кесарева сечения.