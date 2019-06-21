Врачи рассказали, какое давление может вызвать смерть

Повышенное давление оказалось не самым опасным.Американские ученые Центрального медицинского института сердца выяснили, что перепады артериального давления опаснее — регулярно повышенного.Эксперты пришли к такому выводу во время наблюдения за пациентами. Оказалось — люди, у которых наблюдаются перепады на 30-40 пунктов между визитами, умирают раньше тех, чьи показатели стабильно низки или высоки.Медики советуют всегда следить за давлением, ведь от его признаков зависит вероятность наступления инсульта.Кроме этого, кровяное воздействие на стенки артерий (систолическое давление) по нормам — превышает атмосферное.Считается, что давление в пределах 120 миллиметров ртутного столба является нормальным. Американская ассоциация кардиологов сообщает — повышенное систолическое давление — это, когда сверх 140.Во всяком случае, нужно обязательно обращаться в больницу, где врач посоветует нужное лечение.