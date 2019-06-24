Стало известно, какой гарнир делает рыбу максимально полезной

Кому и почему нельзя есть рыбу.Как оказалось, даже такой полезный продукт как рыба есть можно далеко не всем. Медики поясняют, что при проблемах с поджелудочной и печенью категорически не рекомендовано употреблять очень жирные и жирные сорта рыбы.Если говорить о жирной рыбе, то ее видов очень много: иваси, скумбрия, севрюга, сельдь, сайра, сардина, осетр, черный палтус, лосось, нельма, морской ерш.Специалисты также напомнили, что некорректное хранение рыбы чревато окислительными процессами в продукте. Поэтому рыбу следует есть исключительно свежей. Если говорить о вариантах приготовления, то лучшими были признаны запекание в духовом шкафу и отваривание.Медики подчеркнули, что максимально полезной рыба окажется в сочетании с зеленью и овощами. Эксперты пояснили, что те народы, что регулярно имеют в своем рационе рыбу жирных сортов, значительно реже сталкиваются с недугами сердца и сосудов, а также онкологией.