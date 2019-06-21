Медики назвали напиток, улучшающий состояние сосудов

Нужна теплая вода и лимон.Приготовить воду с лимоном очень просто: нужна теплая вода и лимон. Но, как говорится, все гениальное просто, и такое простое средство является профилактикой многих заболеваний и самым доступным иммуностимулятором.Вот пять полезных свойств воды с лимоном:Повышение иммунитетаВсем известно, что в лимонах большое количество витамина C, который укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к болезням. Но, кроме витамина C, лимон содержит витамины группы В, А, Р, микроэлементы калий, фосфор, кальций и магний, фолиевую кислоту, пектин, антиоксиданты и другие полезные вещества. То, что все эти полезности растворены в воде, повышает их усвояемость.Улучшение состояния сосудовВ лимонном соке содержится аскорбиновая кислота, которая укрепляет стенки сосудов и устраняет холестериновые бляшки на их поверхности, а еще способствующая их эластичности.Улучшение обмена веществВода с лимоном имеет положительное действие на пищеварение. Состав этого напитка очень похож на состав желудочного сока, именно поэтому его рекомендуют при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, тошноте, запорах и метеоризме. Но эти рекомендации не касаются людей, страдающих от изжоги, гастрита с повышенной кислотностью и язвы желудка — им напиток противопоказан.Профилактика гипертонииВода с лимоном является прекрасным профилактическим средством от гипертонии и даже может помочь на начальной ее стадии. Регулярно выпивая воду с лимонным соком, ты можешь за несколько недель понизить артериальное давление на 10%.Выведение токсинов из организмаСодержащиеся в лимонном соке антиоксиданты стимулируют работу печени и других органов, выводят токсины и свободные радикалы, улучшают липидный обмен в организме, способствуя борьбе с лишним весом.