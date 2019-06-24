Как быстро похудеть к отпуску: советы диетолога
Об этом диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала в эксклюзивном интервью.
Так, на вопрос о том, существует ли реальный способ похудеть быстро, при этом не вредя системе пищеварения, Лора Филиппова ответила:
«Не вредя здоровью? Я не знаю такого способа… Ногу отрезать? (смеется). Похудеть, не вредя здоровью, можно с помощью правильного питания.
А на это у каждого человека уходит свое количество времени: все зависит от того, что именно человек вкладывает в эти слова -просто есть больше овощей или заменить всю нормальную еду на смузи.
На самом деле, достаточно лишь убрать из рациона лишний сахар, соль, контролируя свои порции и разнообразие в питании. Здоровое питание — это не так уж и сложно». — заключила специалист.
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Добавил sigivigi в категорию Гастроэнтерология
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