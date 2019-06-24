Медики назвали опасность маленьких доз алкоголя

Что происходит после 0,5 литра пива.В Университете Сассекса в Великобритании нейробиологи нашли новую опасность небольших доз алкоголя.Оказалось, что алкоголя, содержащегося в 0,5 литра пива или большом бокале вина достаточно, чтобы нарушить чувство воли у здоровых людей. Ученым удалось узнать об этом в ходе эксперимента.Добровольцы выпивали столько алкогольных напитков, чтобы содержание алкоголя в крови не превышало предел, допустимый для вождения. Ученые изучили влияние таких доз алкоголя на волевое действие и последующий физический стимул.К примеру, если человек пошевелил рукой, а затем увидел вспышку света, то мозг воспринимает действие, как совершенное чуть позже, чем на самом деле, а стимул — как произошедший чуть раньше. Считается, что этот феномен связан с чувством воли.Низкие дозы алкоголя приводят к тому, что человек сильнее связывает волевое действие и стимул, чем обычно. Это может заставить человека чувствовать, что он контролирует ситуацию, когда на самом деле это не так.