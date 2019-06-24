Названы продукты, разрушающие зубную эмаль

Что вызывает кариес.Давно известно, что сахар вызывает кариес и способствует повреждению зубной эмали. Но то, что для здоровья зубов опасны хлебобулочные изделия, знают далеко не все.Популярный у россиян продукт, который сопровождает почти любой прием пищи, разрушает зубную эмаль. К таким выводам пришли специалисты. Они уточняют, что во время жевания крахмал, содержащийся в обычном хлебе, после расщепления превращается в сахар. А сам кусочек продукта становится кашицей, которая забивается в щели между зубами. А, как известно, в таких остатках любят размножаться микробы. Если отказаться от хлеба не получается, лучше отдать предпочтение цельнозерновым сортам.По той же причине специалисты забраковали чипсы. Как и в ситуации с хлебом, при пережевывании крахмал превращается в сахар, а частички продукта забиваются в щели.Следом специалисты советую опасаться цитрусовых. Кислота, содержащаяся в таких фруктах, негативно влияет на зубы. Не следует часто употреблять сухофрукты, в них много сахара, а из-за своей липкой структуры они часто застреваеют в трещинах.Также ученые напомнили про всем известные разрушители зубов: сладости, кофе, алкоголь, газированные и энергетические напитки.Вред последних недавно доказал на своем примере британский студент, который в течение полугода выпивал по 6 банок энергетиков в день. Итогом пагубной привычки стали четыре сломанных передних зуба и сильный кариес 24-х.Если совсем отказаться от вредных продуктов не получается, ученые советуют после них чистить зубы щеткой и зубной нитью, а также полоскать рот.