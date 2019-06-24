Ученые определили категорию людей, склонных к распространению фейков

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Оказалось, что это свойство зависит от возраста человека.Американские учёные заявили, что пожилые люди чаще всех распространяют неправдивую информацию в социальных сетях.К таким выводам пришли сотрудники университетов Нью-Йорка и Принстона. Они провели исследование, участие в котором приняли 3,5 тысячи американцев в возрасте от 65 лет. Эксперимент начался ещё в 2016 году. На протяжении нескольких лет добровольцы должны были пользоваться Facebook.Стоит отметить, что только у некоторых из них до начала исследования были страницы на данной интернет-платформе. Как показали результаты, люди, которые принадлежат к указанной возрасной категории, в два раза чаще постят фейковые новости, чем те, возраст которых варьируется в пределах от 45 до 65 лет. К тому же, пожилые люди публикуют в 7 раз больше неправдивой информации, чем молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет.Пока учёные не могут дать точное объяснение сложившейся ситуации. Они считают, что данная тенденция может быть связана с низким уровнем опыта у пожилых людей в отношении пользования Интернетом. Также специалисты предполагают, что уязвимость к фейкам является следствием потери концентрации внимания в преклонном возрасте.