Ученые назвали виды зелени, замедляющие старение

Зелень помогает ещё и хорошо выглядеть.Всем известно, что зелень есть нужно, ведь одна улучшает пищеварительную систему и нормализует кровяное давление. Учёные также недавно доказали, что зелень помогает ещё и хорошо выглядеть – оздоровить кожу и придать ей красивый, молодой вид.– Самая полезная для здоровья дермы человека зелень – это базилик, кинза, укроп и петрушка. Последние два растения часто можно встретить на столах россиян, но, к сожалению, многие жители нашей страны игнорируют остальные. Базилик и кинзу большинство людей употребляет в пищу очень редко. Я же советую есть эти продукты как можно чаще, ведь это помогает поддерживать кожу здоровой и подтянутой. Итогом такой диеты станет молодой и цветущий вид даже в зрелые годы, –объяснила специалист Анна Кравченко.Более того, в петрушке витамина С в четыре раза больше, чем в лимоне. А базилик – прекрасный источник витаминов Е и К. В укропе же много полезных эфирных масел, которые очень нужны коже.