Ученые предлагают использовать для борьбы с раком противовоспалительные препараты

Ученые экспериментировали с использованием животной модели.Исследователи высказываются о том, что стратегия, позволяющая снизить уровень воспаления или предотвращающая его, может стать методом лечения рака.Ученые из онкологического центра при Медицинском центре диаконессы Beth Israel (BIDMC) доказывают: терапевтические методы, которые предотвращают воспаление, способны предотвращать рост раковых опухолей. В частности, они предлагают использовать противовоспалительную концепцию в деле защиты от возникновения повторных опухолей после традиционных метолов лечения рака.«Хирургия, химиотерапия, лучевая терапия и даже анестетики так или иначе играют роль в возникновении воспалительных реакций организма. Ранняя блокада воспалительного каскада способна преодолеть эти последствия лечения рака», — отмечают авторы исследования.Также, по их мнению, терапия, направленная на подавление воспаления, эффективна для пациентов, которые не имеют раковых опухолей, но являются носителями скопления «спящих» раковых клеток.Их испытания показали, что предоперационное введение нестероидного противовоспалительного препарата под названием кеторолак прекращает процесс распространения раковых клеток и способствует значительному увеличению выживаемости. Тот же эффект наблюдался при использовании (предоперационном) веществ резолвинов синтезируемых из омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. При этом, как следует из отчета исследователей, совместное использование кеторолака и резолвинов особенно эффективно предотвращает активность дремлющих опухолевых клеток, чреватую возникновением рака, а также рост опухолей, вероятных после терапии.