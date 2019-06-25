Стало известно, чем опасен перманентный макияж

Это ответственный шаг.Перманентный макияж пользуется популярностью у женщин любого возраста, однако может быть очень опасным для здоровья.С помощью перманентного макияжа можно оформить себе брови, губы и глаза. Все это делается с помощью введения красящего вещества под кожу, поэтому многие считают это опасным.По словам экспертов, для таких процедур существует ряд противопоказаний и, если им не следовать, перманентный макияж может быть опасен для здоровья.Если на том месте, где вы собираетесь делать татуаж или микроблейдинг есть раны, трещины или царапины, то лучше отложить процедуру до заживления. Краска может попасть на поврежденный участок кожи. Также перманентный макияж не рекомендуется делать при обострении хронических заболеваний — это может усугубить ситуацию. Если вы принимаете гормональные препараты, рекомендуется также проконсультироваться со своим врачом. Для людей, страдающих аллергией, необходимо провести пробу краски, чтобы не было нежелательных последствий.Перманентный макияж не рекомендуется делать сразу перед ответственными мероприятиями — сразу после процедуры у вас будет отек, а потом микроблейдинг и татуаж будут заживать.Кроме того, есть вероятность потери зрения, если вы попадете в руки к плохому мастеру.В частности, вы можете заработать воспаление. Особенно если мастер не будет использовать одноразовые иглы и качественную стерилизацию инструментов, он может занести инфекцию и спровоцировать нагноение. В итоге это может привести к потере зрения, если перманентный макияж делали в районе глаз. Также кожа может быть очень чувствительна к повреждениям или пигменту и реагировать аллергией. Сыпь возле зоны перманентного макияжа в таком случае будет обеспечена.Читайте также: Врачи напомнили, кому вредно есть помидорыПрежде чем сделать перманентный макияж, подумайте, нужен ли он вам. Специалисты рекомендуют его делать только в крайних случаях. Если вы все-таки решились, то обязательно выбирайте проверенного мастера и не гонитесь за дешевизной.