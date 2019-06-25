Медики рассказали, в чем польза лечебного голодания

Врачи дали исчерпывающий ответ на важный вопрос.Споры о том, полезно ли голодание, ведутся уже достаточно давно, однако теперь ответ, похоже, найден.Недавно ученые-диетологи доказали, что голодание действительно представляет определенную пользу для здоровья.Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что умеренное голодание положительно влияет на метаболизм и циркадные ритмы. Все это приводит к улучшению здоровья и снижению рисков различных заболеваний.Умеренное голодание опробовали на мышах, им не давали пищу в течение суток. Так, стало известно, что из-за этого грызуны потребляли меньше кислорода и расходовали меньше энергии. Кроме того, голодание оказало влияние на работу ключевых для циркадных ритмов генов и белков. В частности, менее активными становились белки BMAL и REV-ERBa, определяющие суточную работу печени и скелетных мышц.«Глодание может перепрограммировать ряд клеточных реакций, что в итоге идет на пользу здоровью и замедляет развитие болезней, связанных со старением», — объяснил ведущий профессор медицинской школы Калифорнийского университета.Он отметил, что организм мышей очень похож на человеческий, поэтому данные выводы применимы и к людям.