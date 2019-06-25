Вредное влияние ультрафиолета: как защитить кожу от рака

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Специалисты провели исследования.Так, американские исследователи установили, где находятся клетки, инициирующие развитие рака кожи. Выяснилось, что болезнь развивается из стволовых клеток меланоцитов, если они накопили достаточное количество мутаций и подверглись облучению ультрафиолетом.Меланома — рак пигментных клеток кожи под названием меланоциты. По статистике это болезнь поражает свыше 50 000 людей в год только в США. В некоторых случаях причина заболевания является в уже имеющимися на теле родинками, но большинство возникает из неизвестного источника. Ученые решили разобраться в этом.Сотрудники Корнеллского университета доказали, что меланома способна развиться из стволовых клеток меланоцитов, если они накопят критическое количество мутаций. Тогда, как в нормальном состоянии ультрафиолетовое излучение Солнца активирует меланоциты, что приводит к высвобождению меланина — пигмента, защищающего кожу от высокоэнергетической части солнечного излучения. Тут следует учитывать, что если клетки накопили достаточно мутаций, то вместо этого из нее может начать развиваться опухоль.Таким образом, если у вас было достаточное для меланомы количество мутаций, то нечего опасаться, пока вы не пойдете на улицу и не загорите. Об этом заявил руководитель работы. Все дело в том, что стимул, который в норме приводит к загару, может на самом деле запускать рост меланомы.Более того, исследователи нашли возможный способ противодействия возникновению этого типа рака. Он оказался связан с геном Hgma2, который участвует в перемещении стволовых клеток меланоцитов от основания волосяной луковицы до поверхности кожи (эпидермиса), где высвобождается меланин.Чтобы доказать данную гипотезу, авторы провели эксперименты на ГМ-мышах с необходимыми мутациями. Одна группа мышей обладала как достаточным для возникновения рака количеством мутаций, так и геном Hgma2, а вторая — только мутациями. В результате, при облучении малой дозой ультрафиолета у животных из первой группы появился рак, в то время как мыши с удаленным геном не пострадали.Поэтому ученые намерены провести дополнительные исследования функции гена Hgma2.