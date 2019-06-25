Вредное влияние ультрафиолета: как защитить кожу от рака
Так, американские исследователи установили, где находятся клетки, инициирующие развитие рака кожи. Выяснилось, что болезнь развивается из стволовых клеток меланоцитов, если они накопили достаточное количество мутаций и подверглись облучению ультрафиолетом.
Меланома — рак пигментных клеток кожи под названием меланоциты. По статистике это болезнь поражает свыше 50 000 людей в год только в США. В некоторых случаях причина заболевания является в уже имеющимися на теле родинками, но большинство возникает из неизвестного источника. Ученые решили разобраться в этом.
Сотрудники Корнеллского университета доказали, что меланома способна развиться из стволовых клеток меланоцитов, если они накопят критическое количество мутаций. Тогда, как в нормальном состоянии ультрафиолетовое излучение Солнца активирует меланоциты, что приводит к высвобождению меланина — пигмента, защищающего кожу от высокоэнергетической части солнечного излучения. Тут следует учитывать, что если клетки накопили достаточно мутаций, то вместо этого из нее может начать развиваться опухоль.
Таким образом, если у вас было достаточное для меланомы количество мутаций, то нечего опасаться, пока вы не пойдете на улицу и не загорите. Об этом заявил руководитель работы. Все дело в том, что стимул, который в норме приводит к загару, может на самом деле запускать рост меланомы.
Более того, исследователи нашли возможный способ противодействия возникновению этого типа рака. Он оказался связан с геном Hgma2, который участвует в перемещении стволовых клеток меланоцитов от основания волосяной луковицы до поверхности кожи (эпидермиса), где высвобождается меланин.
Чтобы доказать данную гипотезу, авторы провели эксперименты на ГМ-мышах с необходимыми мутациями. Одна группа мышей обладала как достаточным для возникновения рака количеством мутаций, так и геном Hgma2, а вторая — только мутациями. В результате, при облучении малой дозой ультрафиолета у животных из первой группы появился рак, в то время как мыши с удаленным геном не пострадали.Поэтому ученые намерены провести дополнительные исследования функции гена Hgma2.
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Добавил klava в категорию Онкология
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