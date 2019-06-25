Названы виды рыбы, есть которые опасно для здоровья

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ее лучше избегать.Забудьте об этой рыбе! Больше никогда не готовьте ее.Врачи наконец признались, какая же именно рыба вредна нашему организму.Какую рыбу покупать НЕ стоит!Мы составили для вас список самое вредной и опасной рыбы в море и океане.Берегите свое здоровье, и здоровье самых близких!Не покупайте ЭТУ рыбу никогда:Сом — если выращен на специальных фермах, то он напичкан гормонами.Тилапия — полна вредных жиров и пестицидов.Кафельник — содержит огромное количество ртути.Морской окунь — также содержит огромное количество ртути.