Эти продукты опасно есть каждый день

Вкусно, но очень вредно.Ученым из Франции удалось выяснить, что употребление в пищу ультраобработанных продуктов напрямую связано с ранней смертью.Под вышеуказанными продуктами подразумеваются те, которые содержат «несколько ингредиентов и проходят много промышленных процессов». Кроме общепринятых масла, жира, сахара и соли, в этих продуктах также содержатся различные эмульгаторы, красители, ароматизаторы, а также подсластители. Наиболее популярными такими продуктами являются обработанное мясо, мороженное, конфеты, готовые блюда, энергетические батончики, пирожные, а также фасованное печенье.Читайте также: Сколько меда можно есть тем, кто находится на диете«Ультраобработанных продуктов стало значительно больше за последние несколько десятилетий, и они могут привести к росту количества смертельных случаев от неинфекционных заболеваний», — заявляют авторы исследования. Прежде чем прийти к такому выводу, они проанализировали данные, полученные от более чем 44 тысяч взрослых людей, возраст которых превышал 45 лет. Все участники исследования время от времени заполняли анкеты, указывая продукты питания, которые они употребляли за последние сутки. В среднем, порядка 30% калорий, которые употребляли в день участники эксперимента, происходили именно из вышеуказанных продуктов питания. С каждым 10-м процентом риск возникновения у человека преждевременной смерти возрастал на 14%.