Сколько меда можно есть тем, кто находится на диете

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Существует определенная норма.Диетолог Алина Дяченко рассказала, можно ли употреблять мед во время похудения и какое количество меда является допустимым.Мед содержит около 20% воды, 80% углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза), витамины группы В, Е, К, С, каротин и фолиевую кислоту. При этом, этот продукт является достаточно калорийным: в 100 граммах меда содержится около 330 ккал (81,5 грамм углеводов), поэтому человеку, который худеет, можно употреблять в день не более 1-2 ч. л. меда.Однако следует помнить, что мед укрепляет иммунитет, ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение, обладает антибактериальным, бактерицидным и противовоспалительным действием, замедляет процессы старения, улучшает настроение и снижает желание съесть что-то сладкое, поэтому отказываться от его употребления полностью не стоит .Существуют различные напитки с содержанием меда, которые помогают ускорить обмен веществ и усиливают сжигание жира. Их можно употреблять по 200 мл за 15 минут до тренировки. Например:На 500 мл кипятка добавляем несколько листочков мяты. Когда мята заварится и немного остынет, добавить пол-лимона и половину апельсина, 1 столовую ложку меда.На 200 г теплой кипяченой воды добавляем 1 чайную ложку меда и ломтик лимона и апельсина.На 500 мл горячей кипяченой воды добавляем половину чайной ложки тертого имбиря. Когда вода немного остынет, добавляем половинку натертого лимона и 1 столовую ложку меда. Дать настояться 30 мин.Читайте также: Врач поделился способом диагностики болезней по состоянию полости ртаУпотребление меда во время диеты помогает справиться с навязчивым чувством голода и компенсирует недостаток витаминов в организме при похудении.