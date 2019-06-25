9 километров пешком в неделю защищают мозг от возрастной дегенерации

Ученые утверждают, что прогулки пешком эффективно защищают мозг от возрастных нарушений – они сокращают риск развития старческого слабоумия в два раза.По данным исследования, проведенного учеными из Питтсбургского университета (США), проходя пешком девять километров в неделю в среднем и пожилом возрасте, люди повышают свои шансы на защиту мозга от нейродегенерации и потери памяти в старости. Специалисты напоминают, что по мере прожитых лет объем человеческого мозга уменьшается, что чревато возникновением проблем с памятью.Учеными была собрана группа из 299 пожилых добровольцев, у которых еще не наблюдались характерные возрастные нарушения в работе мозга. За ними специалисты наблюдали в течение девяти лет, после чего участники исследования они прошли сканирование мозга. После этого качество нейронных функций у испытуемых было проанализировано еще спустя четыре года.В результате было установлено что у тех пожилых людей, которые проходили пешком от шести до девяти километров в неделю, объем серого вещества был больше, чем у добровольцев, которые ходили пешком менее активно.«Пешие прогулки позволили сократить риск развития старческого слабоумия в два раза», - констатировали авторы работы.Они отметили, что регулярная физическая активность должна стать нормой в среднем возрасте – она эффективно позволяет сохранить когнитивное здоровье при приближении старости.