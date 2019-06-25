5 распространенных причин вздутия живота

Медики назвали наиболее часто встречающиеся причины вздутия живота и метеоризма.Проблемы пищеварения и переедание. Врачи из Великобритании выступили в издании Express с доводами о том, что способствует вздутию живота и повышенному метеоризма. По словам специалистов, самой распространенной причиной этих дискомфортных состояний является переедание и связанная с ним манера быстро поглощать еду. При этом заглатывается много воздуха, что провоцирует накопление газов. Кроме того, вздутию способствует чрезмерная активность бактерий в тонком кишечнике.Гормональные изменения. Чувство раздутости – это распространенное явление на определенных этапах менструального цикла у женщин. В их организме при этом увеличивается выработка гормона эстрогена, под действием которого происходит задержка в теле солей и жидкости.Синдром раздраженного кишечника. Симптомы этого заболевание, связанное с нарушением работы кишечника, возникают без явных причин. Человека могут настичь понос, запор, хронические абдоминальные боли, ощущение распирания живота. При вздутии живота, возникающем у жертв этого синдрома, часто наблюдаются избыточное газообразование и болезненные, спазматические ощущения в кишечнике.Пищевая аллергия. Если у человека имеется аллергия на глютен, то в процессе пищеварения у него возникают воспалительные реакции, повреждающие стенки кишечника повреждаются. Это негативно влияет на способность организма нормально усваивать и другие пищевые компоненты.Непереносимость лактозы из молочных продуктов, а также аллергия на мясо, птицу, яйца и т. д., тоже может вести к вздутию живота.Некоторые виды рака. При регулярном возникновении вздутия (особенно при наличии других неприятных и болезненных симптомов в животе) нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы исключить онкологию. Рак яичников, поджелудочной железы, а также рак матки, толстой кишки и рак желудка проявляют себя в том числе и в виде вздутия.