Доктор Комаровский рассказал, как распознать инсульт: первые признаки

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в списке причин смертности населения планеты. К сожалению, очень часто летальность болезни обусловливает несвоевременная помощь.

Симптомы инсульта, которые может распознать сам пострадавший:

  • Внезапное онемение конечности (руки, пальца, ноги, часть тела или лица);

  • Неожиданная потеря контроля (человеку становится сложно понять, где он и что с ним происходит, ему становится сложно разговаривать);

  • Тошнота, рвота;

  • Двоение в глазах, нечеткое зрение.


Наличие хотя бы двух симптомов требует немедленного обращения за медицинской помощью!

Симптомы, которые можно распознать со стороны:

  • Человек не способен улыбнуться;

  • Не может поднять две руки;

  • Не может составить простое предложение;

  • Не способен высунуть язык;


Невозможность выполнить хотя бы одного из вышеперечисленных заданий является поводом для вызова «скорой».
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