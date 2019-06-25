Доктор Комаровский рассказал, как распознать инсульт: первые признаки
Симптомы инсульта, которые может распознать сам пострадавший:
- Внезапное онемение конечности (руки, пальца, ноги, часть тела или лица);
- Неожиданная потеря контроля (человеку становится сложно понять, где он и что с ним происходит, ему становится сложно разговаривать);
- Тошнота, рвота;
- Двоение в глазах, нечеткое зрение.
Наличие хотя бы двух симптомов требует немедленного обращения за медицинской помощью!
Симптомы, которые можно распознать со стороны:
- Человек не способен улыбнуться;
- Не может поднять две руки;
- Не может составить простое предложение;
- Не способен высунуть язык;
Невозможность выполнить хотя бы одного из вышеперечисленных заданий является поводом для вызова «скорой».
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