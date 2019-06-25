Доктор Комаровский рассказал, как распознать инсульт: первые признаки



Внезапное онемение конечности (руки, пальца, ноги, часть тела или лица);



Неожиданная потеря контроля (человеку становится сложно понять, где он и что с ним происходит, ему становится сложно разговаривать);



Тошнота, рвота;



Двоение в глазах, нечеткое зрение.





Человек не способен улыбнуться;



Не может поднять две руки;



Не может составить простое предложение;



Не способен высунуть язык;



Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в списке причин смертности населения планеты. К сожалению, очень часто летальность болезни обусловливает несвоевременная помощь.Симптомы инсульта, которые может распознать сам пострадавший:Наличие хотя бы двух симптомов требует немедленного обращения за медицинской помощью!Симптомы, которые можно распознать со стороны:Невозможность выполнить хотя бы одного из вышеперечисленных заданий является поводом для вызова «скорой».