Ученые нашли возможную причину необъяснимых болей во всем теле

Фибромиалгия – загадочное заболевание, при котором пациенты испытывают необъяснимые боли в разных частях тела. Среди других симптомов – снижение качества сна, иногда дают о себе знать синдромы раздраженного кишечника, беспокойных ног и хронической усталости. Это расстройство встречается примерно у 2-8% людей.

Специалисты до сих пор точно не знают причины болей, проявляющихся при фибромиалгии. Последнее исследование ученых из Центра здоровья Университета Макгилла показало, что «виноваты» в этих болях могут быть кишечные бактерии.

Анализ выявил у пациентов с фибромиалгией изменения кишечной микрофлоры, в частности, 20 видов кишечных бактерий. Интересно, что эти изменения не были спровоцированы диетой, приемом лекарственных средств, физической активностью или возрастом человека.

Более того, выраженность симптомов, как выяснили ученые, была напрямую связана с особенностями состава микрофлоры кишечника. Как именно работает данная связь, ученые пока не знают. Возможно, по изменениям микрофлоры можно ставить точный диагноз, а манипуляция бактериями поможет излечить фибромиалгию.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://med.news.am - Добавил Ivan в категорию Неврология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь