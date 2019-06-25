Ученые нашли возможную причину необъяснимых болей во всем теле
Специалисты до сих пор точно не знают причины болей, проявляющихся при фибромиалгии. Последнее исследование ученых из Центра здоровья Университета Макгилла показало, что «виноваты» в этих болях могут быть кишечные бактерии.
Анализ выявил у пациентов с фибромиалгией изменения кишечной микрофлоры, в частности, 20 видов кишечных бактерий. Интересно, что эти изменения не были спровоцированы диетой, приемом лекарственных средств, физической активностью или возрастом человека.
Более того, выраженность симптомов, как выяснили ученые, была напрямую связана с особенностями состава микрофлоры кишечника. Как именно работает данная связь, ученые пока не знают. Возможно, по изменениям микрофлоры можно ставить точный диагноз, а манипуляция бактериями поможет излечить фибромиалгию.
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https://med.news.am - Добавил Ivan в категорию Неврология
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