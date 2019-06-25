Отпуск полезен для сердца: исследование

У людей, которые чаще отдыхают в течение года, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты из Сиракузского университета (США).В рамках исследования были опрошены 60 человек, которым предстояло ответить на вопросы касательно своего отдыха годом ранее. Помимо этого, ученые проверили испытуемых на предмет наличия проблем с сердцем и сосудами, уделяя внимание в частности таким аспектам, как артериальное давление, а также уровень триглицеридов, холестерина и глюкозы в крови.Выяснилось, что у тех, кто чаще отдыхали в течение последних 12-и месяцев, вероятность развития метаболического синдрома была более низкой. Мало того: каждый дополнительный отпуск снижал данную вероятность на 24%.Примечательно, что практически все испытуемые отметили, что уровень стресса от расходов денег и ухода за детьми во время отпуска был низким.Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Psychology & Health.