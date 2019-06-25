Отпуск полезен для сердца: исследование
В рамках исследования были опрошены 60 человек, которым предстояло ответить на вопросы касательно своего отдыха годом ранее. Помимо этого, ученые проверили испытуемых на предмет наличия проблем с сердцем и сосудами, уделяя внимание в частности таким аспектам, как артериальное давление, а также уровень триглицеридов, холестерина и глюкозы в крови.
Выяснилось, что у тех, кто чаще отдыхали в течение последних 12-и месяцев, вероятность развития метаболического синдрома была более низкой. Мало того: каждый дополнительный отпуск снижал данную вероятность на 24%.
Примечательно, что практически все испытуемые отметили, что уровень стресса от расходов денег и ухода за детьми во время отпуска был низким.
Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Psychology & Health.
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https://med.news.am - Добавил Ivan в категорию Кардиология
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