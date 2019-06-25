Специалисты назвали ТОП-20 продуктов, препятствующих старению
«Первое место в борьбе со старением занимают антиоксиданты. Об этом говорят множество исследований. Принимая бездумно антиоксиданты в виде добавок, можно себе навредить. А вот получая их с едой, вы замедлите процессы старения не только без вреда, но и с большой пользой», — отметила эксперт.
По мнению специалистов, список продуктов, представленный ниже, будет способствовать продлению молодости:
- чернослив;
- какао-бобы;
- красная фасоль;
- шпинат;
- слива;
- грецкие орехи.
Ягоды:
- голубика;
- брусника;
- клюква;
- ежевика;
- крыжовник;
- жимолость;
- смородина.
Сообщается, что большое количество антиоксидантов содержится в специях и травах:
- орегано;
- гвоздика;
- корица;
- куркума;
- петрушка;
- базилик;
- шалфей.
Нужно, чтобы хотя бы несколько этих продуктов ежедневно фигурировали в вашем рационе. В таком случае ваша молодость сохранится на долгие годы.
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