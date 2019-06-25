Специалисты назвали ТОП-20 продуктов, препятствующих старению

Каждый хочет всегда оставаться молодым и красивым, но большинство людей приближают старость, потребляя вредную еду, ведя образ жизни, где много стресса и недосыпов. Но правильное питание все же может замедлить этот процесс

«Первое место в борьбе со старением занимают антиоксиданты. Об этом говорят множество исследований. Принимая бездумно антиоксиданты в виде добавок, можно себе навредить. А вот получая их с едой, вы замедлите процессы старения не только без вреда, но и с большой пользой», — отметила эксперт.

По мнению специалистов, список продуктов, представленный ниже, будет способствовать продлению молодости:

  • чернослив;

  • какао-бобы;

  • красная фасоль;

  • шпинат;

  • слива;

  • грецкие орехи.


Ягоды:

  • голубика;

  • брусника;

  • клюква;

  • ежевика;

  • крыжовник;

  • жимолость;

  • смородина.


Сообщается, что большое количество антиоксидантов содержится в специях и травах:

  • орегано;

  • гвоздика;

  • корица;

  • куркума;

  • петрушка;

  • базилик;

  • шалфей.


Нужно, чтобы хотя бы несколько этих продуктов ежедневно фигурировали в вашем рационе. В таком случае ваша молодость сохранится на долгие годы.
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