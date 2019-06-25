Специалисты назвали ТОП-20 продуктов, препятствующих старению



чернослив;



какао-бобы;



красная фасоль;



шпинат;



слива;



грецкие орехи.





голубика;



брусника;



клюква;



ежевика;



крыжовник;



жимолость;



смородина.





орегано;



гвоздика;



корица;



куркума;



петрушка;



базилик;



шалфей.



Каждый хочет всегда оставаться молодым и красивым, но большинство людей приближают старость, потребляя вредную еду, ведя образ жизни, где много стресса и недосыпов. Но правильное питание все же может замедлить этот процесс«Первое место в борьбе со старением занимают антиоксиданты. Об этом говорят множество исследований. Принимая бездумно антиоксиданты в виде добавок, можно себе навредить. А вот получая их с едой, вы замедлите процессы старения не только без вреда, но и с большой пользой», — отметила эксперт.По мнению специалистов, список продуктов, представленный ниже, будет способствовать продлению молодости:Ягоды:Сообщается, что большое количество антиоксидантов содержится в специях и травах:Нужно, чтобы хотя бы несколько этих продуктов ежедневно фигурировали в вашем рационе. В таком случае ваша молодость сохранится на долгие годы.