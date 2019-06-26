Поддержание хорошей физической формы защищает от рака

Исследование ученых из Университета Джона Хопкинса показывает, что поддержание хорошей физической формы снижает риск развития рака и вероятность преждевременной смерти от этой болезни. Специалисты обнаружили, что регулярная физическая активность сокращает шансы пострадать от рака легких на 77%, а риск смерти от рака кишечника – на целых 89%.Медики полагают, что физическая активность человека способствует укреплению здоровья сердца, легких и иммунной системы, что может снизить вероятность возникновения рака. Регулярные физические упражнения также уменьшают воспаление в организме, которое может вызвать развитие некоторых форм онкологических заболеваний. «Пациенты должны быть проинформированы о связи фитнеса со сниженным риском развития рака, – говорит доктор Кэтрин Хэнди Маршал. – В дополнение к этому, регулярная физическая активность поможет предотвратить развитие других опасных состояний, таких как болезни сердца».Ученые отмечают, что физические упражнения помогают пище перемещаться по пищеварительному тракту. Это сокращает время контакта любых вредных химических веществ, содержащихся в человеческих отходах, с кишечником, что снижает риск развития рака толстой кишки. Физическая активность также уменьшает уровень воспаления, которое при повышенных показателях заставляет клетки делиться чаще. Неконтролируемое деление клеток может привести к образованию опухолей. Но, несмотря на преимущества спорта, только двое из пяти взрослых занимаются рекомендованные два с половиной часа в неделю.Чтобы выяснить, как физические упражнения влияют на риск развития рака, исследователи изучили 49143 человека со средним возрастом 54 года. Участники прошли тесты на физическую форму на беговой дорожке. В течение 7 лет наблюдений у 388 человек развился рак легких, а у 220 человек – рак кишечника. В результате 282 больных раком легких и 89 больных раком кишечника умерли. Полученные результаты показали, что люди, которые регулярно выполняли физические упражнения, на 77% реже страдали от рака легких и на 61% реже имели опухоли в кишечнике. А для тех, у кого уже развилось онкологическое заболевание, физическая активность помогала снизить вероятность смерти от рака легких на 44%, а вероятность смерти от рака кишечника – на 89%.