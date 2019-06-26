Пожилые люди со слабым обонянием умирают на 50% чаще

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые из Мичиганского государственного университета предупреждают, что плохое обоняние при выходе на пенсию может быть предупреждением о ранней смерти. Проведенное исследование показало, что вероятность смерти в течение ближайших 10 лет среди людей, испытывающих проблемы с распознаванием запахов, почти на 50% выше, чем среди людей с чувствительным обонянием. Эксперты подчеркивают, что даже здоровые люди в начале исследования имели более высокий риск смерти, если их обоняние было нарушено. Это говорит о том, что проблема с распознаванием запахов может свидетельствовать об ухудшении здоровья за много лет до появления более серьезных проблем.Чтобы прийти к таким выводам, специалисты изучили обоняние 2300 человек в возрасте от 71 года до 82 лет. Каждому человеку было предложно оценить 12 запахов, для каждого из которых было предложено четыре варианта для идентификации. В дальнейшем участники были классифицированы на группы в зависимости от качества их обоняния – хорошее, умеренное или плохое – и отслеживались в течение следующих 13 лет. Согласно полученным данным, люди с плохим обонянием имели на 46% больше шансов умереть в течение ближайших 10 лет и на 30% больше шансов умереть через 13 лет.По словам медиков, плохое обоняние считается ранним признаком болезни Паркинсона и слабоумия, а также связано с потерей веса. Тем не менее, это объясняет только 28% повышенного риска смерти среди пожилых, в то время как большая часть повышенного риска смерти не может быть объяснена связью с какими-либо конкретными заболеваниями. «Пожилые люди с нарушением обоняния, вероятно, имеют серьезные проблемы со здоровьем. Какие именно – нам еще только предстоит выяснить, – говорит доктор Хонглей Чен. – Включение скрининга обоняния в обычные визиты к врачу может быть хорошей идеей».