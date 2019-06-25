Нехватка всего 16 минут сна негативно влияет на работоспособность

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Согласно новому исследованию ученых из Университета Южной Флориды, потеря всего лишь 16 минут сна может повлиять на производительность на работе на следующий день. Эксперты поясняют, что уменьшение количества сна связано с ухудшением когнитивных способностей и снижением концентрации внимания. Работники также сообщили, что когда они спали меньше, чем обычно, это вызвало повышение уровня стресса, приводя к менее продуктивному дню.Ведущий автор исследования Суоми Ли сказала, что вдохновение для проведения исследования пришло из наблюдений за своей собственной жизнью. «Если я плохо спала прошлой ночью, то замечала, что это мешает моей повседневной жизни и вызывает больше негативных эмоций, – рассказывает Суоми Ли. – Мне стало интересно, как сон связан с продуктивностью на рабочем месте».В ходе испытаний эксперты опросили 130 взрослых, которые работали в сфере информационных технологий. Участникам было задано несколько вопросов, касающихся их сна, а также частоты возникновения проблем с производительностью на работе. Специалисты обнаружили, что люди, которые спали всего на 16 минут меньше обычного, сообщали о худшем качестве сна и более серьезных когнитивных проблемах, особенно когда речь шла о фокусировке внимания. Снижение продолжительности сна чаще всего повышало уровень стресса, что, в свою очередь, негативно сказывалось на продуктивности сотрудников.Эксперты призывают работодателей поощрять качественный сон своих сотрудников, облегчая рабочую нагрузку, снижая уровень стресса и исключая сверхурочную работу.