Диетологи рассказали, помогает ли жевательная резинка при похудении

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Миф или реальность.В настоящее время жевательная резинка является не только удовольствием или баловством — многие пытаются использовать её для похудения. Так ли полезна жвачка, своими наблюдениями делятся специалисты.Во время жевания жвачки не происходит сжигание жиров, как при занятиях физическими упражнениями и не «уничтожает» калории, которые попадают в наш организм с пищей. Тем не менее, она может быть полезной, чтобы временно приглушить чувство голода, что особенно актуально для людей, сидящих на диетах. Так же отмечено хорошее воздействие жевательной резинки на процессы пищеварения сразу после приёма пищи.Известный диетолог и автор «Диеты малых изменений» Керри Ганс утверждает, что употребление жвачки после еды, способно «обмануть» мозг, посылая ему сигнал об окончании пищи, так как многие любят завершить трапезу чем-нибудь сладеньким — жвачка лучший вариант избежать лишних калорий и получить сладенькое. Так же, по словам диетолога, жвачка поможет избежать постоянных перекусов в течение дня. Но следует помнить, что никакая жвачка не способна восполнить затраченную энергию в течение дня и полноценно её восполнить.Одно из последних исследований показало, что применение жвачки значительно снижает аппетит, а так же тягу к сладкому и закускам. Люди жующие жвачку употребляли во время следующего приёма пищи на 40% меньше калорий, чем те, кто не использовал жевательную резинку. Но здесь мнения экспертов расходятся, по некоторым утверждениям, всё-таки способность подавлять аппетит жвачкой, для каждого организма индивидуальна.При выборе жвачки следует придерживаться следующих рекомендаций:Предпочтение отдавайте жвачке без сахара следует знать, что в жвачках без сахара содержится около 5 калорий, в то время когда обычные жвачки содержат 10 — 25 калорий. Употребление жвачки без сахара способствует лучшему очищению ротовой полости, за счёт увеличения притока слюны.Соблюдайте меруДостаточно употреблять в день 5-6 пластинок жевательной резинки, чтобы достичь желаемого результата. К тому же содержание в жвачках сорбита, маннита и ксилита способны привести к дискомфорту в кишечнике и даже к диарее.Не забудьте положить пачку жевательной резинки в сумку. Так вы всегда сможете ею воспользоваться.Жвачкам есть альтернатива. Если вы не любитель жевательных резинок, то вы с лёгкостью можете использовать вместо перекуса не жвачку, а, например, не сладкий чай с кусочком шоколада. Оптимальным вариантом перебить аппетит являются фрукты.