Названа лучшая пища для защиты кожи от вреда ультрафиолета

УФ-излучение ускоряет старение кожи.Давно уже известно, что регулярное применение некоторых пищевых продуктов вполне способно помогать в защите кожных покровов от вредоносного воздействия УФ-излучения.Разумеется, это не означает, что использование других косметических средств, предназначенных для того же, теряет свой смысл. Скорее, правильным было бы комбинировать оба подхода для достижения максимального эффекта.Кроме того, главные свойства пищевых компонентов заключаются больше в борьбе с преждевременным старением и ограничением активности вредных свободных радикалов. Результатом их положительного воздействия становится профилактика возникновения онкологических заболеваний кожных покровов и своевременное восстановление клеток.Какие же продукты предпочтительнее всего употреблять в подобных целях? Вот самые важные и полезные:1. Морская рыба.Мясо морской рыбы, прежде всего, это касается скумбрии, сардины и, конечно же, лососевых, чрезвычайно богато ценным витамином D, защищающим кожу от вредоносного влияния солнечных лучей. Ну и не стоит забывать о содержании в таком продукте кислот омега-3, благотворное влияние которых на организм трудно переоценить.2. Черный шоколад.Черный шоколад, отличающийся значительной и приятной горечью от большого содержания какао-бобов, очень богат различными антиоксидантами и флавоноидами — активными веществами, способными не только защищать кожные покровы от ультрафиолетового излучения, но также активизирующими процессы своевременного омоложения клеток кожи и разглаживания морщин.3. Зеленый чай.Об огромном содержании различных антиоксидантов в зеленом чае известно практически всем и уже давно. Этот полезный и ароматный напиток широко распространен и популярен во многих странах мира, где его ценят по достоинству. Стоит знать, что активные вещества, содержащиеся в зеленом чае, не только способствуют своевременному очищению организма, но еще и оказывают профилактическое воздействие, предотвращающее возникновения меланомы кожных покровов.4. Помидоры.Эти яркие и вкусные овощи очень богаты ликопином и каротиноидами – веществами, способными замедлять процессы старения в коже и защищать ее разрушительного влияния ультрафиолета. Примечательно, что в блюдах, приготовленных с добавлением продуктов переработки помидоров, таких как кетчуп или томатный соус, каротина и ликопина содержится в 2-4 раза больше.5. Брусника.Ягоды брусники, богатые антиоксидантами, можно считать продуктом, предполагающим двойное его использование — в качестве пищевого продукта и компонента разнообразных домашних косметических снадобий.Из этих ягод можно готовить различные напитки, десерты, а также – маски, отвары и настои. Регулярное применение брусники в любом виде непременно положительно скажется на состоянии кожи.