В Канаде учеными было проведено исследование с участием пациентов, перенесших травму поясницы.Следить за своим самочувствием полезно, но слишком пристальное внимание к своему здоровью может его же и разрушить.Пятнадцать процентов взрослых в США используют разные приложения и гаджеты, с помощью которых регулярно или время от времени отслеживают у себя симптомы тех или иных заболеваний. При этом число таких людей постоянно растет, отмечают специалисты. В этом есть безусловный плюс, но есть и минус. Эксперты отмечают, что пристальное внимание к своему здоровью может вредить человеку: более здоровым от постоянного отслеживания симптомов он точно не станет, а вот пострадать от эффекта ноцебо – может вполне. Доводы медиков по этому поводу приводятся в издании WIRED.В случае ноцебо человек чувствует себя хуже в ситуации, когда получает негативную информацию о собственном здоровье. Иными словами, если какое-нибудь приложение покажет, что у человека недостаточное качество сна, он действительно рискует столкнуться с реальной бессонницей.В Канаде учеными было проведено исследование с участием пациентов, перенесших травму поясницы. Испытуемых, которые проходили физиотерапию, разделили на группы, в одной из которых участники вели «дневники боли», в которых должны были ежедневно оценивать возникающие в спине ощущения в спине по шкале от 0 до 10 баллов. В результате в группе, в которой добровольцы уделяли пристальное внимание всем нюансам своего дискомфорта, после трех месяцев терапии восстановились только 52% человек, в то время как в группе без дневников — 79%.«Слишком внимательное наблюдение за параметрами собственного тела может стать источником ненужного беспокойства и вредить здоровью из-за возникающего эффекта ноцебо», — констатировали эксперты.