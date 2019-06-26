Занятия музыкой помогают школьникам осваивать математику и лучше учиться в целом

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узыка влияла не только на математические успехи школьников.Чем больше дети занимаются музыкой, тем лучше они учатся, показало исследование. В частности, такие школьники лучше справляются с математическими или языковыми тестами.Journal of Educational Psychology опубликовал результаты масштабных наблюдений за старшеклассниками, которые были проведены канадскими специалистами из Университета Британской Колумбии. Они свидетельствуют, что школьники, занимающиеся в музыкальных школах, «заметно лучше справляются с математическими или языковыми экзаменами и тестами, чем сверстники».Дети, проявляющие способности к музыке, могут также демонстрировать способности легко постигать математику, — и наоборот. Такая закономерность была замечена давно. Канадские специалисты решили проверить, насколько убедительна в действительности подобная корреляция. Они наблюдали за большой группой школьников (более 100 тысяч старшеклассников), сдававших экзамены.Ученые выяснили: из общего числа школьников порядка 13% занимались музыкой, посещали музыкальные школы. Проанализировав особенности учебы таких детей и сопоставив их с тем, как учились и сдавали экзамены дети, не увлекающиеся музыкой, канадские исследователи установили, что влияние от занятий музыкой на качество учебы у школьников несомненно присутствует.«Музыка влияла не только на математические успехи школьников, но и на их успеваемость в физике, биологии и в гуманитарных дисциплинах. В среднем, дети, которые учились играть на инструменте в оркестре или в группе, примерно на год обгоняли сверстников по уровню своих знаний и навыков во всех дисциплинах», — констатировали авторы.Также, по их словам, занятия музыкой влияли на развитие отдельных способностей — в зависимости от жанра творческой деятельность школьники лучше осваивали математику, языки или естественные науки. Ученые считают, что овладение нотной грамотой, способность играть в коллективе и умение точно управлять своими руками, необходимые музыкантам, играют важную роль в развитии мозга и в общем ускоренном саморазвитии детей.