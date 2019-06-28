Ученые обнаружили неожиданную пользу зевания

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Самое распространенное объяснение — дефицит кислорода.Зевать полезно, утверждают последние научные исследования.Нейрофизиолог из США Эндрю Гэллап провел эксперимент, подтверждающий гипотезу о пользе зевания.Самое распространенное объяснение — дефицит кислорода. При помощи зевания организм восполняет его нехватку. Однако Гэллап полагает, что на самом деле зевание вызвано нежелательным повышением температуры мозга, и, зевая, человек охлаждает мозг.В эксперименте, который организовал профессор, ко лбу участников прикладывали либо лед, либо пакеты с горячей водой. В этом научно-популярном материале есть ссылки на статьи в серьезных научных журналах: в частности, на труды нашего соотечественника Евгения Кияпкина. Мы попросили прокомментировать это исследование врача-нейрофизиолога, профессора кафедры нейрофизиологии Павла Умрюхина.Все-таки это больше гипотеза, — уверен профессор. — Она действительно может лежать в основе механизмов зевоты. Но сейчас ведь жарко, например, но мы же не стали от этого больше или меньше зевать. Возможно, в этом явлении заложены какие-то совсем древние механизмы. Предположений на этот счет много. Прежде всего известна гипотеза, что люди зевают из-за дефицита кислорода, — Эндрю Гэллап ее упоминает, но говорит, что она так и не подтвердилась. Далеко не все, что экспериментально проверяется, всегда является абсолютной правдой.Эксперименты можно ставить по-разному, уверен Павел Умрюхин. Исследователю всегда хочется, чтобы его задумка подтвердилась. При этом негативных результатов стараются не публиковать, хотя неудачи могут постичь даже опытных и прославленных ученых.Здесь же, в статье, все четко: у крысок повышалась температура, они зевнули, и она тут же снизилась, — комментирует эксперт. — Редко бывает все так четко, но тут красивый график приведен, и издание известное, научное. И все же даже такие серьезные работы стоит перепроверять.На данный момент человечество не знает достоверно не только зачем мы зеваем, но и почему нам бывает щекотно и как организм погружается в сон. Сон ведь тоже неоднороден, есть медленный, есть быстрый. Зачем? Этого пока тоже никто не знает.Есть теория, что нужен именно сон, а не зевота для снижения температуры мозга. Человечество пока знакомо с этими механизмами очень поверхностно.