Ученые назвали главную причину отказа сердца

Были найдены различия в каждом из двух видов образцов.Специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили связь между работой генов и сердечной недостаточностью. Выяснилось, что спасти пациентов от пересадки может отключение одного из генов.Ученые провели анализ тканей, взятых из 300 сердец. Половина образцов взята у пациентов с сердечной недостаточностью, а вторая половина у доноров, чьи сердца по каким-то причинам не подошли для трансплантации.Оказалось, что в образцах с сердечной недостаточностью по сравнению со здоровыми тканями работало меньше сигнальных путей, но зато было задействовано больше генов. Один из таких путей содержал фермент PPP1R3A, который связан с активностью многих генов, обеспечивающих работу сердца и участвует в метаболизме глюкозы.Так например, мышей от сердечной недостаточности спасала именно кодировка гена, блокирующего PPP1R3A.Ученые считают, что если им удастся ингибировать этот ген у людей, будет найден терапевтический препарат, способный излечить сердечную недостаточность.