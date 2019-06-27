Названа главная опасность для женщин до 50 лет

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Наибольший риск фиксировался у добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет.Американские врачи заявили, что курящие женщины в возрасте до 50 лет имеют очень высокий риск развития сердечного приступа. По сравнению с теми представительницами слабого пола, у которых нет вредной привычки.В рамках нового масштабного исследования специалисты подтвердили, что курение особенно опасно (если сравнивать с мужчинами) для женского сердца.Такая связь была в том числе зафиксирована среди пациентов, которые пережили острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST или STEMI (когда блокируется одна из главных артерий сердца, которая снабжает орган кислородом и кровью).Новая работа показала, что курение повышает риск возникновения у людей проблем с сердцем, независимо от пола и возраста. Но у женщин этот риск значительно выше, чем у мужчин.При этом курящие женщины имели в 13 раз более высокий риск сердечного приступа по сравнению с некурящими.Исследователи связывают это с тем, что курение снижает выработку важного гормона эстрогена в организме женщин.Однако ученые заявили, что риск возникновения опасных недугов можно снизить, расставшись с вредной привычкой.