Медики назвали лучшее время для интима

Определено конкретное время суток.Если верить эксперту по гормонам Алисе Витти, то лучшее время, чтобы заняться сексом, не нежный вечер и не раннее утро, а три часа пополудни. Время идеальное во всех отношениях.Хотя мужчины демонстрируют лучшую физическую форму утром из-за тестостеронового подъема, эстрогенового пика они достигают в полдень. Выплеск этого гормона делает их более эмоциональными и нежными.«Это может казаться нелогичным, учитывая, что всплеск тестостерона приходится на утро у мужчин, но комбинация по?прежнему высокого тестостерона и эстрогена делает мужчин более внимательными в сексе», — пишет Витти в своей книге WomanCode. В однополых парах, разумеется, будут другие нюансы.Если вы по каким-то причинам не можете отпроситься у босса на скорый секс в обед, попробуйте заняться им утром. Исследование Forza Supplements показало, что лучшее время для секса — около 7:30.Утренний секс понижает давление, уменьшает уровень стресса, обещает приятный день и помогает проснуться. Кроме того, у мужчин в это время самый высокий уровень тестостерона и, соответственно, сексуальный аппетит.Плюсы утреннего секса: — он бодрит; — он мотивирует лечь спать пораньше накануне; — начинать утро с секса гораздо здоровее и правильнее, чем с ленты социальных сетей; — секс снижает уровень «гормона стресса» кортизола, который как раз бывает довольно высоким утром; — из-за высокого уровня тестостерона эрекция у мужчин «крепче», и он способ продержаться дольше.Минусы утреннего секса: — многим не нравится, что утренний секс предполагает определенный уровень«естественности»: запах пота, запах изо рта. Хотя для этого всегда есть душ; — риск опоздать на работу очень высок.Вечерний сексЧто может сравниться со старым добрым сексом перед сном? Который помимо физического удовольствия помогает вам укреплять связь и выстраивать доверие. Ночь — хрупкое время, и часто мы тратим полчаса перед сном, чтобы поделиться с партнером неприятностями, которые произошли с нами за день: пожаловаться, выплакаться. Это нормальная естественная потребность, беда в том, что пессимистичные истории могут оставить неприятное послевкусие — и спать придется на «беспокойную голову».А секс выдаст вам успокоительный набор гормонов, которые утешат и усыпят.