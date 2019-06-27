Названы болезни, мешающие похудению

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Болезни, дружественные к лишнему весу.Очень часто люди соблюдают диету, занимаются спортом, но вес их никак не меняется. В этом случае необходимо обратиться к врачу. Возможно, похудеть мешает какое-то заболевание. Обследование поможет выявить причину, почему держится лишний вес несмотря на кропотливые усилия.Врач-эндокринолог Наталия Могилевская предупреждает: если вам никак не удается сбросить лишний вес, причиной тому может быть нарушение гормонального фона. И связаны эти нарушения могут быть с различными органами.Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы. Проблема кроется в нарушении функции гипофиза, когда нарушается выработка гипофизом определенных гормонов.Проблемы щитовидной железы. Это самая распространенная причина лишнего веса. Чаще всего встречаются аутоиммунные тиреоидиты. Это хронический воспалительный процесс в щитовидной железе, который сопровождается недостаточной выработкой гормонов.Заболевания надпочечников – еще одна группа заболеваний, при которых человек страдает избытком массы тела. При таком заболевании начинает вырабатываться в избыточном количестве такой гормон, как кортизол. Причем происходит набор веса очень быстро. Такие заболевания нуждаются в оперативном лечении, поскольку, как правило, причиной нарушения функции надпочечников является аденома – образование в надпочечниках.Гинекологические проблемы. Иногда причины могут быть связаны с недостаточным выбросом гормонов, связанных с функцией яичников. В таких случаях важно проверить гормональный фон и при необходимости начать гормональную заместительную терапию.Место локализации жираПри разных заболеваниях жир распределяется в организме по-разному.Абдоминальный тип ожирения (растет живот, жир накапливается на внутренних органах) характерен при так называемом метаболическом синдроме – довольно часто встречающемся заболевании. Он возникает из-за того, что глюкоза не полностью попадает в клетку, а частично остается в крови, из-за чего поджелудочная железа вырабатывает избыток инсулина, который, в свою очередь, обладает свойством влиять на откладывание жира.При заболеваниях надпочечников – проблеме, которая встречается намного реже, излишек характерен на бедрах.Нарушениям функции щитовидной железы характерен набор веса по всему телу, включая руки, ноги и лицо. Кроме этого, имеет место отечность.Сопутствующие симптомы болезней, при которых трудно похудеть:Симптомы со стороны нервной системы:головные боли;нарушения сна, когда наблюдается днем сонливость и усталость, к вечеру хочется уснуть, но уснуть не получается, либо вы засыпаете, но ночью просыпаетесь и не можете уснуть;снижение памяти и концентрации внимания, что характерно для нарушения функции щитовидной железы.Изменения на коже:сухость кожи или, наоборот, излишняя жирность;выпадение волос;для щитовидной железы также характерно появление шелушений на локтях и на голенях;появление растяжек (стрий). Они могут быть разного цвета и локализации. Если они имеют багровый цвет, это говорит о том, что процесс набора веса продолжается. Багровые растяжки часто характерны для заболеваний надпочечников, гипоталамо-гипофизарной системы. Если они белого цвета, то это говорит о том, что человек набрал вес, но больше не набирает. Это может говорить о метаболическом синдроме и ожирении. Очень часто эти растяжки в основном наблюдаются на плечах, животе, бедрах. Если эти растяжки поперечные и появляются на поясничной области, это в основном характерно для подросткового периода и так называемого гипоталамического синдрома, когда у девушек или парней начинается период полового созревания, гормоны еще никак не могут найти свой нормальный уровень, что сопровождается внутренними изменениями. Обычно гипоталамический синдром сам приходит в норму со временем, но растяжки, к сожалению, остаются навсегда.С чего начать процесс похудения?Важно понимать, что даже при наличии определенного заболевания похудеть возможно. Для этого важно сначала прийти на прием к эндокринологу, чтобы он провел обследование. Врач делает опрос, собирает анамнез пациента (когда он поправился, что случилось, имели ли родители избыточный вес). Потом врач может назначить УЗИ щитовидной железы, надпочечников, анализ крови на гормональный фон. В зависимости от установленной причины назначаются либо рекомендации по питанию, либо медикаментозное лечение, либо хирургическое.При метаболическом синдроме, назначается комплекс мер из трех важных составляющих: диета, физическая нагрузка, при необходимости – медикаментозное лечение. При этом диета стоит всегда на первом месте и включает ограничение употребления калорийных продуктов: легко усваиваемых углеводов и жиров животного происхождения. Дозированная физическая нагрузка включает динамические упражнения: ходьба, бег, плавание. Часто при метаболическом синдроме назначается препарат метформин, который помогает снизить резистентность ткани к собственному инсулину.Диагностическим критерием метаболического синдрома является определение индекса HOMA, который не должен превышать нормы. Через два месяца после назначения лечения этот индекс снова проверяется и оценивается эффективность лечения.Аутоиммунный тиреоидит, когда щитовидная железа недостаточно вырабатывает гормонов, на сегодняшний день лечится только назначением заместительной гормональной терапии. Если правильно подобран препарат и доза, то пациент худеет.Если обнаружено заболевание надпочечников, то данная проблема лечится только оперативным путем. Иногда проблемы с надпочечниками могут возникать в гипофизе, поскольку надпочечники контролируются выделением гипофизом адренокортикотропного гормона. Если в гипофизе возникла опухоль, по этой причине будет выбрасываться много гормонов, стимулирующих надпочечники также вырабатывать гормоны. В результате пациенты очень быстро поправляются. В этом случае следует сделать компьютерную томографию надпочечников и МРТ гипофиза. При данной проблеме подход также только оперативный.Если речь идет об ожирении 3-й степени и индексе массы тела больше 40, то бороться с весом очень тяжело. На сегодняшний день существуют методы бариатрической хирургии, которая решает проблемы ожирения оперативным путем.