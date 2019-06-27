Стоматологи рассказали, как исправить подвижность зубов
Подвижность зубов — одна из самых распространенных стоматологических проблем, с которой сталкиваются многие люди, особенно в пожилом возрасте.
Нередко подвижность зубов является предвестником более серьезных нарушений, поэтому откладывать визит к стоматологу не стоит.
Врач-пародонтолог, хирург-имплантолог Алина Ситдикова отмечает: подвижность зубов делится на физиологическую и патологическую.
Физиологическая подвижность проявляется в амортизации зуба при жевательной нагрузке, которая предусмотрена природой.
Патологическая подвижность может быть вызвана следующими факторами:
Воспаление десен (гингивит) – чаще всего это связано с плохой гигиеной, но также может быть спровоцировано общими соматическими заболеваниями, вредными привычками, гормональными сбоями;
Травма зуба;
Бруксизм (скрежетание зубами во сне);
Неправильный прикус;
Отсутствие одного или нескольких зубов;
Пародонтит – самая распространенная причина, которая очень часто возникает из-за запущенного гингивита;
После ортодонтического лечения.
Степени патологической подвижности
степень – обычно связана с началом воспаления, подвижность в пределах 1-1,5 мм в одном направлении;
степень – подвижность в двух направлениях более 1 мм.
степень – подвижность зуба во всех направлениях (ротация зуба).
Некоторые врачи выделяют четвертую степень подвижности, но по классике их всего три.
Как диагностируется подвижность зубов
– Мануальный – стоматологом на приеме;
– С помощью рентгена;
– Специальными аппаратами для определения подвижности.
Как лечить подвижность зуба
Для начала нужно снять налет, лечить воспаление (сюда включены чистки, кюретаж, лазерная обработка карманов и тому подобное.
После чего врач назначает медикаментозное лечение (противовоспалительная терапия, иногда антибиотики или плазмотерапия – все местно);
Также могут применяться различные виды шинирования.
Профилактика подвижности зубов только одна – регулярно посещать стоматолога.
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