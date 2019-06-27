Стоматологи рассказали, как исправить подвижность зубов

Почему шатаются зубы.Подвижность зубов — одна из самых распространенных стоматологических проблем, с которой сталкиваются многие люди, особенно в пожилом возрасте.Нередко подвижность зубов является предвестником более серьезных нарушений, поэтому откладывать визит к стоматологу не стоит.Врач-пародонтолог, хирург-имплантолог Алина Ситдикова отмечает: подвижность зубов делится на физиологическую и патологическую.Физиологическая подвижность проявляется в амортизации зуба при жевательной нагрузке, которая предусмотрена природой.Патологическая подвижность может быть вызвана следующими факторами:Воспаление десен (гингивит) – чаще всего это связано с плохой гигиеной, но также может быть спровоцировано общими соматическими заболеваниями, вредными привычками, гормональными сбоями;Травма зуба;Бруксизм (скрежетание зубами во сне);Неправильный прикус;Отсутствие одного или нескольких зубов;Пародонтит – самая распространенная причина, которая очень часто возникает из-за запущенного гингивита;После ортодонтического лечения.Степени патологической подвижностистепень – обычно связана с началом воспаления, подвижность в пределах 1-1,5 мм в одном направлении;степень – подвижность в двух направлениях более 1 мм.степень – подвижность зуба во всех направлениях (ротация зуба).Некоторые врачи выделяют четвертую степень подвижности, но по классике их всего три.Как диагностируется подвижность зубов– Мануальный – стоматологом на приеме;– С помощью рентгена;– Специальными аппаратами для определения подвижности.Как лечить подвижность зубаДля начала нужно снять налет, лечить воспаление (сюда включены чистки, кюретаж, лазерная обработка карманов и тому подобное.После чего врач назначает медикаментозное лечение (противовоспалительная терапия, иногда антибиотики или плазмотерапия – все местно);Также могут применяться различные виды шинирования.Профилактика подвижности зубов только одна – регулярно посещать стоматолога.