Эти симптомы говорят о раке крови на ранней стадии

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Что нельзя игнорировать.Онкология стала одной из глобальных проблем человечества. Некоторые типы этого смертельно опасного заболевания настолько коварны, что проходят почти бессимптомно. Профильные эксперты озвучили шесть ранних признаков рака крови (лейкемии), которые ни в коем случае нельзя игнорировать.На первом месте перечня оказались частые инфекционные заболевания. По словам ученых, они могут указывать на онкологию, которая сопровождается лихорадкой и такими инфекциями, как простуда и грипп. Вторая строчка досталась необычным кровотечениям. Они связаны с тем, что при раке крови количество тромбоцитов мешает свертыванию крови. Далее идут усталость и вялость, которыми также сопровождается лейкемия. Четвертое место у стремительной потери веса. Если человек похудел на 2,5 килограмма за месяц, не предпринимая для этого каких-либо шагов, следует обязательно проверить свое здоровье.На пятом месте оказалась боль в суставах. По словам экспертов, этот симптом наблюдается при многих заболеваниях. В случае с раком крови, боль может быть связана со скоплением так называемых дефектных лейкоцитов. На последней строчке ранних симптомов опасного недуга находится потеря аппетита и расстройство желудка. Лейкемия разрушает пищеварительную систему, в итоге могут появиться запоры, кровотечение из толстой кишки и мочевого пузыря, а также диарея.